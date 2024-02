Tredici posizioni aperte in un ristorante di Ameglia

Offerte di lavoro in provincia pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di Massa Carrara. Info: https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro Ristorante a Bocca di Magra sta cercando 4 camerieri di bar, con preferibile esperienza, 2 bartender, con conoscenza lingua inglese, 2 aiuto cuochi con esperienza, 1 cuoco, 1 pasticciere gelatiere con esperienza, 3 camerieri di sala, con preferibile esperienza nella mansione e conoscenza inglese. Per tutti i profili l’azienda propone un contratto a tempo determinato di 8 mesi con orario di lavoro full time e possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Le offerte sono contraddistinte sul portale dai codici 21,4495, 214500, 214510, 214513, 214515, 214516 sul portale dei centri per l’impiego della Toscana dove è possibile prendere visione dei dettagli. Per candidarsi è invece necessario registrarsi sul sito.