Tre posti nella polizia locale a tempo determinato

E’ stata indetta una selezione pubblica da parte del Comune di Lerici per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Agenti di Polizia Locale – Area degli Istruttori; è già prevista la copertura di 3 posti a tempo determinato. Per partecipare, oltre ai requisiti per accedere al pubblico impiego, serve possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o titolo di studio equipollente per legge, possesso patente di guida Categoria B o superiore, non soggetta a provvedimenti di revoca o sospensione, in corso di validità, conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, degli strumenti web. Le prove d’esame prevedono la conoscenza di elementi di diritto penale e procedura penale, codice della strada, legislazione degli enti locali e altro (si rimanda alla lettura del bando). Prevista anche una prova scritta. La domanda va presentata solo tramite il portale per il reclutamento nel pubblico impiego, InPA, entro il 25 marzo. Info anche via mail a [email protected]