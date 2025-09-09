"Non crediamo affatto che Snam abbia fatto “costanti attività di ricognizione e monitoraggio territoriale nell’area del rigassificatore di Panigaglia” e ci stupiamo in chi reputa che ci siano voluti cinquant’anni di “campagne batimetriche” per trovare gli ordigni. Possibile che solo noi e pochi altri sappiano “che è stato possibile individuare alcuni elementi presumibilmente riconducibili a residui bellici presenti sui fondali della baia” perché è previsto il dragaggio dei fondali nel golfo sì da permettere le nuove attività, ossia ulteriori business?".

Così il Comitato per l’immediata dismissione del rigassificatore di Panigaglia interviene a seguito del ritrovamento degli ordigni sul fondale della baia. "Lo ribadiamo: l’impianto di Panigaglia deve essere dismesso, perché è indifendibile e collocato a terra, in una baia che è in un golfo antropizzato dove per di più sono ancora presenti ordigni risalenti alla seconda guerra mondiale. Meglio non pensare a cosa sarebbe successo se una nave gasiera avesse “risvegliato” uno degli ordigni. È tragicamente imbarazzante constatare che neppure adesso sia intervenuto chi è preposto alla sicurezza e alle autorizzazioni, dimenticando che precipuo interesse nazionale è tutelare i cittadini, non il business".