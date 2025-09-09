Diventare volontari della Cri. Parte il corso di formazione

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso per diventare volontari della Croce Rossa. La serata di presentazione si terrà venerdì 26 settembre alle 20.30 nell’area a mare di Ruffino, mentre la prima lezione è in programma per martedì 30 settembre. Il corso di accesso è rivolto a tutti coloro che vogliono entrare a far parte della Croce Rossa e contribuire alle attività di sostegno e assistenza ai più fragili, sia nella sede centrale della Spezia che in quelle di Muggiano, Fezzano, Santo Stefano e Calice. Le lezioni, organizzate in orario serale (dalle 20.30 alle 22.30) per agevolare la partecipazione anche di chi lavora, si concluderanno con un esame finale sugli argomenti trattati. Per iscriversi è necessario registrarsi sulla piattaforma della Croce Rossa https://gaia.cri.it/ e successivamente inviare la richiesta di partecipazione al corso organizzato dal Comitato Cri della Spezia (guida sul sito www.crilaspezia.it). Chi supererà il corso diventerà un volontario della Croce Rossa e potrà decidere in quali attività specializzarsi, seguendo i relativi percorsi di formazione: i trasporti sanitari e i soccorsi di emergenza in ambulanza, il sostegno alle famiglie in difficoltà economica, la preparazione e risposta alle emergenze, la diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e le attività di prevenzione del gruppo Giovani. Per info: 338 6987667.