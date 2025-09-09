La lezione di Velasco

La lezione di Velasco
9 set 2025
REDAZIONE LA SPEZIA
Diventare volontari della Cri. Parte il corso di formazione

Come iscriversi alle lezioni in programma a Ruffino

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso per diventare volontari della Croce Rossa. La serata di presentazione si terrà venerdì 26 settembre alle 20.30 nell’area a mare di Ruffino, mentre la prima lezione è in programma per martedì 30 settembre. Il corso di accesso è rivolto a tutti coloro che vogliono entrare a far parte della Croce Rossa e contribuire alle attività di sostegno e assistenza ai più fragili, sia nella sede centrale della Spezia che in quelle di Muggiano, Fezzano, Santo Stefano e Calice. Le lezioni, organizzate in orario serale (dalle 20.30 alle 22.30) per agevolare la partecipazione anche di chi lavora, si concluderanno con un esame finale sugli argomenti trattati. Per iscriversi è necessario registrarsi sulla piattaforma della Croce Rossa https://gaia.cri.it/ e successivamente inviare la richiesta di partecipazione al corso organizzato dal Comitato Cri della Spezia (guida sul sito www.crilaspezia.it). Chi supererà il corso diventerà un volontario della Croce Rossa e potrà decidere in quali attività specializzarsi, seguendo i relativi percorsi di formazione: i trasporti sanitari e i soccorsi di emergenza in ambulanza, il sostegno alle famiglie in difficoltà economica, la preparazione e risposta alle emergenze, la diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e le attività di prevenzione del gruppo Giovani. Per info: 338 6987667.

