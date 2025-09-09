"Nessun ingorgo. I due by-pass funzionano"

Varie reazioni ha suscitato l’articolo comparso nei giorni scorsi sulle nostre colonne, in cui il consigliere comunale del Partito democratico Marco Raffaelli, criticava la programmazione da parte del Comune dei lavori nelle strade, generando degli ingorghi di traffico in città. La risposta più diretta è arrivata dall’assessore ai lavori pubblici Pietro Cimino (nella foto). "La programmazione dei lavori e la loro pianificazione sono frutto di un lavoro che, in questi anni – dichiara Cimino – la nostra amministrazione pian piano ha messo in atto, prima con il risanamento del bilancio comunale che ha consentito, insieme all’aggiudicazione di bandi, fondi regionali e Pnrr, di poter disporre delle risorse necessarie per trasformare i progetti in cantieri che stanno lavorando a pieno ritmo per poter rispettare le scadenze previste. Se c’è stato qualche rallentamento nelle scorse settimane, causato dalla pausa ferragostana dei siti di produzione degli asfalti o del calcestruzzo, questo ha poi portato ad avere i giorni scorsi una ripresa accelerata di alcuni cantieri che comunque hanno solo causato qualche rallentamento in alcuni momenti della giornata, ma nessuna ‘paralisi del traffico’ denunciata da Raffaelli. Nessuna interruzione in via Sarzana ma un semplice by-pass che sta funzionando benissimo, così come il nuovo by-pass in viale San Bartolomeo che ha alleggerito notevolmente il traffico su viale Carducci. Oggi, in previsione della riapertura delle scuole e della completa ripresa dell’attività lavorativa di tutte le aziende del territorio, non possiamo che essere soddisfatti del lavoro svolto incessantemente nel periodo estivo, lavoro che ci consentirà di avere una città sempre più sicura dal punto di vista idrogeologico nonché sempre più servizi e strutture al passo coi tempi destinate ai nostri cittadini".