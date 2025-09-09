’Il maestro e l’allieva’ a confronto. Viani e gli acquerelli di Valentina

"Ricordo benissimo quando Valentina è venuta nella mia scuola di pittura, aveva poco più di 8 anni". E adesso che di anni ne sono passati 10, proprio il maestro Luciano Viani ha esposto insieme a lei. Grande successo ha avuto ‘Il maestro e l’allieva’, la mostra che, per sei giorni nel mese di agosto, è stata protagonista in Sala Mantero a Porto Venere, con il patrocinio del Comune. Un successo di pubblico e di critica, dove le opere ormai note di Viani, erano affiancate a venti acquerelli di Valentina Marzi. "Come tutti gli altri bambini che ho avuto come allievi (diverse centinaia, ndr.) – prosegue Viani – anche per Valentina è accaduto così: l’inizio del percorso l’ha portata a completare, in breve tempo, il suo primo quadretto. Diversamente, secondo la mia esperienza, tutti i piccoli si annoierebbero e rischierebbero di abbandonare. Occorre dare loro un po’ di tempo per valutare se siano veramente interessati o se sia per loro un hobby passeggero. Ognuno, comunque, col proprio carattere, può emergere per determinazione, talento e orgoglio". Crescendo, poi, molti, con motivazioni diverse, abbandonano, mentre altrettanti proseguono come allievi della scuola o sviluppano in autonomia la loro passione. "Alcuni frequentando perfino il liceo artistico o l’Accademia delle Belle arti, dopo la scintilla scoccata".

La soddisfazione, per chi cerca di tramandare le proprie conoscenze attraverso l’insegnamento della pittura, è notevole. "Gli allievi, di ogni età, sono liberi, non hanno schemi precostituiti, paure di competere o di fare brutte figure". Sono felici, sempre, e questo fa star bene pure il maestro. "Anche a distanza di anni, pur non frequentando più la scuola, in tanti quando mi incontrano mi fanno ancora festa e questa è un’enorme gioia. Vuol dire che sono riuscito a insegnare loro qualcosa, e nel modo giusto. Conservano un bel ricordo e alcuni mi sono grati perché mi dicono che gli ho insegnato a emozionarsi di fronte alla bellezza dell’arte". In particolare Valentina ha trovato nell’acquerello il suo percorso artistico. "Si è innamorata della ‘magia dell’acqua’. Ha pian piano approfondito la disciplina con risultati del tutto evidenti. Le sue doti naturali, correttamente coltivate, l’hanno portata, oggi poco più che maggiorenne, a esporre le proprie opere in una personale che, come maestro, ho il piacere e l’onore di aver accompagnato". Luciano Viani, lo ricordiamo, sarà presente esponendo le sue opere pittoriche (papaveri, alberi della vita e tanti altri suoi soggetti) nella Sala Civitico (accanto alla scuola) durante la 60a Sagra dell’Uva e del Vino di Vezzano Ligure, da venerdì a domenica, con vernissage sabato alle 18 (info 338 1345260). Marco Magi