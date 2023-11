Tre posti di agente locale. Contratto a tempo pieno

Il Comune di Ventimiglia ha indetto un concorso per soli esami finalizzato alla copertura di 3 posti di agente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato. La selezione prevede anche il superamento di una prova di efficienza fisica orientata a verificare il possesso da parte dei candidati delle qualità fisiche indispensabili per svolgere proficuamente la funzione specifica del ruolo, consisterà in due prove atletiche con le seguenti specificità: corsa 1.000 metri piani e piegamenti sulle braccia. La prova scritta teorica sarà costituita da quesiti a risposta multipla con risposte predefinite o a risposta sintetica, poi una prova orale orientata anche ad indagare il profilo psico attitudinale del concorrente. La domanda deve essere presentata soltanto attraverso il portale della Pubblica amministrazione inPA www.inpa.gov.it. Per informazioni e copie del bando gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti recapiti: telefono 0184 280240, indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] oppure visitare il sito dell’ente a www.comune.ventimiglia.im.it