Tre attori sul palco della Skaletta per un tributo a Samuel Beckett

Un omaggio a tre talenti, che riporta il teatro alla Skaletta Rock Club per un tributo a uno dei più grandi drammaturghi del Novecento: Samuel Beckett. Giovedì alle 21.30 sul palco dell’Arci di via Crispi 168 alla Spezia, Durante, Gino Marzongoli e Sara Battolla saranno i protagonisti di "Beckett’IoW: parole fra suono e voce tratte dalle pièce Dondolo e Non io. "Abbiamo trovato molte similitudin – spiegano i tre – al punto da farci pensare che le due protagoniste femminili in realtà fossero la stessa donna. Abbiamo deciso di utilizzare Dondolo, in cui il senso di straniamento è sottolineato dal ripetersi di parole e situazioni, come introduzione al Non io, che ci strappa da questa dimensione ipnotica per catapultarci nel monologo in cui una donna che vive ai margini della società ripercorre la sua esistenza". La prima opera, pur avendo un personaggio femminile, sarà interpretata dall’attore toscano Durante; Battolla porterà sul palco la seconda; entrambi accompagnati dalle costruzioni sonore di Margonzoli.

Chiara Tenca