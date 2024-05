Travolto dalla piena pure il cinghiale del Lagora

Cosa ci faceva, ieri mattina, un cinghiale nei pressi dell’ingresso dell’Arsenale? Le abbondanti piogge cadute negli ultimi due giorni ed il mare che non riceveva le acque del canale, hanno alzato notevolmente il livello del Lagora, arrivato a pochi metri dalla strada. Una situazione che non ha mai creato problemi di esondazione, ma questa volta a rischiare di morire annegato è stato il cinghiale che da qualche mese ha scelto come casa proprio il canale Lagora dove in condizioni normali, oltre all’acqua, c’è anche una fitta vegetazione. Il giovane ungulato è arrivato lì scendendo da via Filzi a Pegazzano in cerca di cibo, di solito staziona nei pressi del ponte che collega viale Amendola con il Crdd, ma si sposta anche sotto l’altro ponte di via XV Giugno. Qualcuno gli ha lanciato da mangiare e anche per questo non si è più spostato. Ma con l’arrivo della piena, gli è venuta letteralmente a mancare la terra sotto ai piedi, perché le ’isole’ del Lagora sono sparite. La corrente, evidentemente, lo ha portato fino all’ingresso principale dell’Arsenale dove è riuscito a salire su una piattaforma dove l’acqua non è arrivata. E’ lì, appunto, che è stato visto ieri.

Le abbondanti piogge hanno provocato anche la caduta di diversi alberi, il caso più eclatante in via Sarbia poco prima del bivio per Montalbano, dove nel pomeriggio del 1° maggio una grossa pianta si è abbattuta sulla strada, bloccando del tutto la circolazione. Per fortuna in quel momento non stava transitando nessuno. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno impiegato alcune per ore per riportare la viabilità alla normalità, con il traffico da e per Sarbia che è stato deviato sulla Foce.

Massimo Benedetti