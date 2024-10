Tragico schianto contro un furgone. Muore a 20 anni in sella allo scooter. Ferito l’amico 19enne, è gravissimo

Dalla gioia alla tragedia nel giro di un attimo: la serata insieme di due giovanissimi amici è finita col drammatico scontro fra il loro scooter e un furgone l’altra notte all’incrocio di Bottagna. Nell’impatto, violentissimo, ha perso la vita Michelangelo Orlandi, 20 anni di Masignano di Arcola conosciuto nel mondo del volontariato per la sua attività in varie pubbliche assistenze della provincia. All’arrivo dei soccorritori per il giovane non c’era ormai più nulla da fare, l’amico di 19 anni che viaggiava sullo scooter insieme a lui ha invece riportato ferite gravissime. E’ stato trasportato in codice rosso alla shock room del Sant’Andrea di Spezia: nell’urto ha riportato un trauma cranico, agli arti, al torace e contusioni polmonari. E’ ricoverato in rianimazione, la prognosi è riservata. Sull’esatta dinamica dell’incidente sono in corso i rilievi dei carabinieri: stando a una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di pieno accertamento, i due ragazzi sullo scooter provenivano dalla Provinciale dal lato di Follo e Ceparana, mentre il furgone dal versante di Spezia. Dopo il terribile impatto, sul posto per i soccorsi sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Follo e della Pubblica Assistenza di Vezzano Ligure, insieme alle automediche Delta 1 e Delta 2 del 118. Medici e militi messo in atto tutte le possibili manovre di soccorso, ma per Michelangelo non c’era ormai più nulla da fare. L’amico, ferito gravemente, è stato portato d’urgenza al Sant’Andrea. Illeso invece il conducente del furgone, un uomo di 45 anni. La notizia del drammatico incidente ha suscitato sconcerto e dolore ad Arcola così come nel mondo volontariato dove Miky, come molti lo chiamavano affettuosamente, era molto conosciuto e apprezzato per il suo impegno.

Da anni era infatti volontario nelle Pubbliche Assistenze, prima a Vezzano, poi a Spezia, Corniglia e infine alla Pubblica Assistenza di Vernazza di cui era dipendente da nove mesi. In tantissimi si sono stretti intorno alla famiglia del giovane, molto conosciuta ad Arcola, impegnata da sempre nel sociale: lo zio di Michelangelo è stato milite e consigliere della Croce Verde di Arcola, altri familiari collaborano da sempre con le associazioni di volontariato. Alla camera mortuaria di Spezia moltissimi i mezzi del soccorso da tutta la provincia, parcheggiati all’esterno per l’ultimo saluto al loro caro amico.

Cristina Guala