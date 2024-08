Toti torna libero. La Gip accoglie l’istanza di revoca dei domiciliari

Ameglia (La Spezia), 1 agosto 2024 – Giovanni Toti può tornare libero. Sono state accolte dalla giudice per le indagini preliminari, Paola Faggioni, le istanze di revoca dei due arresti domiciliari presentate lunedì scorso dall’avvocato Stefano Savi. Le stesse istanze avevano ottenuto anche il parere favorevole della Procura.

Toti si era dimesso da presidente della Regione Liguria venerdì scorso. Da 86 giorni si trovava recluso nella sua casa di Ameglia, in provincia della Spezia. Il primo arresto era scattato il 7 maggio nell'ambito della maxi indagine per corruzione, il secondo il 18 luglio per finanziamento illecito. Ora la giudice dovrà decidere sulla richiesta della Procura per il giudizio immediato.