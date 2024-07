Inchiesta Liguria, verso la revoca dei domiciliari per l’ex governatore Toti

Genova, 31 luglio 2024 – Si va verso la revoca dei domiciliari per l’ormai ex governatore della Liguria Giovanni Toti. Dopo le dimissioni dalla carica non ci sono più, per la procura genovese, i rischi di reiterazione del reato.

Procura che dunque ha dato parere positivo alla revoca della custodia cautelare. Adesso spetterà al giudice per le indagini preliminari pronunciarsi sulla vicenda. La decisione potrebbe essere attesa per la giornata di giovedì 1 agosto o al massimo venerdì 2.

Toti si era dimesso lo scorso 26 luglio, dopo ottanta giorni di arresti domiciliari. Intanto, la Liguria andrà al voto per eleggere un nuovo governatore. Le prossime consultazioni regionali in Liguria si terranno domenica 27 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 28 ottobre (dalle 7 alle 15).

La data è stata trovata d’intesa tra il presidente della Liguria facente funzioni, Alessandro Piana e la presidente della Corte d’Appello di Genova Elisabetta Vidali.

Le dimissioni di Toti erano state annunciate dallo stesso con una lettera, per una decisione che ha definito irrevocabile.