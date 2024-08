Toti a processo il 5 novembre. Accolta la richiesta di giudizio immediato

Genova, 5 agosto 2024 – Giovanni Toti andrà a processo a novembre. Lo ha deciso la gip Paola Faggioni, accogliendo la richiesta di giudizio immediato avanzata dalla procura. L’ex governatore accusato di corruzione e finanziamento illecito è stato liberato nei giorni scorsi dai domiciliari dopo le dimissioni dal presidente della Regione Liguria.

Giovanni Toti, ex presidente della Regione Liguria

Con Toti a processo andranno anche Aldo Spinelli, imprenditore portuale e Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell'Autorità portuale. Sarà il primo collegio della prima sezione a occuparsene. Le difese dovranno decidere se scegliere abbreviato o patteggiamento o il rito ordinario. I legali di Toti e Spinelli hanno già detto di volere il rito ordinario mentre i difensori di Signorini starebbero valutando. Il processo inizierà il 5 novembre.

Poco dopo la fine dei domiciliari, Toti aveva fatto sapere di non volersi opporre “in alcun modo a un processo rapido e veloce perché siamo convinti di spiegare tutto. Non è una cosa piacevole sentirsi privati del proprio tempo e della propria libertà, soprattutto se si pensa di non aver fatto nulla di male"