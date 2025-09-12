Torna la sagra dell’uva . Sessant’anni di storia in un fine settimana di tradizione ed eventi

La sagra dell’uva e del vino di Vezzano compie 60 anni: un fine settimana all’insegna della festa, da stasera un programma fitto di appuntamenti e si entra nel vivo della gara, con la prima prova del palio per conquistare lo ’strazo’. I rioni Capitolo, San Giorgio e Borgo si cimenteranno nella disfida dialettale alle 21 sul Campo, dove dalle 20 si svolgerà la raviolata organizzata da Asd Vezzano 2005 e associazione Amici del Parco Italia/Madagascar, mentre al centro sociale di via Verdi ci sarà la cena a sostegno della Pubblica Assistenza, alle 22 musica con Dj set di Duke. Domani apertura dei rioni alle 18, alle 21 l’appuntamento è con la quarta staffetta torciera dantesca organizzata da Archeoclub Alate Apuo-ligure dell’Appennino tosco Emiliano al Castello Vezzano Alto, quindi partirà la Notte bianca vezzanese, alle 21.30 dj Set ’Dancing in the wine’ con luci ed effetti speciali in Piazza del Popolo con la New Generation Sound, musica dance anche sul Sagrato della Chiesa di Nostra Signora del Soccorso Vezzano Alto e in tutti i rioni. Domenica dalle 10 alle 12,30 in Piazza del Popolo si svolgeranno i laboratori per bambini a cura Cooperativa Zoe e Arcieri di Pontremoli. Partirà da Vezzano alto alle 15,30 la sfilata tradizionale con arrivo al Rione San Giorgio. Gli sbandieratori di Pontremoli della Compagnia del Piagnaro si esibiranno alle 17,30 con dame danzatrici e armati. Sarà alle 18,30 l’ultima e entusiasmante prova: la gara dei vendemmiatori in Piazza del Popolo, seguita dall’esibizione del Cugino della Corte e la premiazione del rione vincitore.

Per tutta la giornata sarà attivo il mercatino degli hobbisti sul sagrato della Chiesa di Vezzano Alto, Piazza Benettini, Montallegro e Piazza Regina Margherita dove ci sarà un’estemporanea di Body painting di Matteo Arfanotti. In piazza a Montallegro Lucchi e Guastalli proporranno una degustazione di vini, in piazza Benettini si esibiranno i giovani artisti della scuola ’Un inverno di colori’ del Maestro Luciano Viani. All’Ospitale San Nicola sabato e domenica sarà visitabile la mostra fotografica a cura dell’associazione Vezzano e Oltre. Durante il pomeriggio (dalle 14) anche quest’anno prevista la caccia al tesoro, con consegna dei premi alla fine della gara dei vendemmiatori. Per i visitatori sarà attivo un bus navetta sabato dalle 18 all’una di notte e domenica dalle 10 alle 22 a partire da Fornola e fino a Vezzano inferiore.

Cristina Guala