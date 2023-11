Torna la Festa del Remigino. Scuole protagoniste al ’Civico’

Fino al 1977 l’inizio delle scuole dopo le vacanze estive era segnato nel calendario di tutta Italia per il 1° ottobre, giorno in cui si festeggiava la solennità di San Remigio di Remis. E proprio nel nome del santo è nata la tradizione di soprannominare i bambini, nel passaggio fra la scuola materna e la scuola elementare, i ‘remigini’. Una tradizione che alla Spezia l’associazione musicale ‘I ragazzi di Migliarina’ e il maestro Paolo Zuccotti hanno sempre tenuto viva, poi dopo un periodo di pausa, dal 2019 il Comune ha deciso di riproporlo. Appuntamento domenica, dalle 9.30 alle 12.30 al Teatro Civico per la ‘Festa del Remigino’. I bambini e le loro famiglie saranno accolte all’ingresso dalla Banda musicale Puccini diretta dal maestro Gabriele Castellani e una volta entrati in sala, il sindaco Pierluigi Peracchini porterà i saluti. Subito dopo un breve momento di intrattenimento a cura di Giancarlo Guani e Susanna Varese e al termine, i bambini dell’istituto San Domenico di Guzman e Isa 1, Isa 4, Isa 5 e Isa 8 saliranno sul palco e canteranno brani della tradizione spezzina accompagnati dalle musiche del maestro Riccardo Borghetti (per questo riceveranno anche un diploma per la performance). "Con questa festa auguriamo ai bambini che stanno diventando grandi, un percorso scolastico ricco di soddisfazioni e opportunità", conclude Peracchini, con gli assessori Daniela Carli, Lorenzo Brogi e il consigliere Marco Tarabugi

m. magi