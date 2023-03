Torna il concorso Vetrine in giallo Altolà alla violenza sulle donne

Tornano le Vetrine in Giallo. "I contest promosso da Cna Commercio e Cna Impresa Donna La Spezia, patrocinato dai Comuni della Spezia e di Sarzana, è nato - spiega Davide Mazzola, a guida dell’associazione di categoria - per accrescere la consapevolezza rispetto al fenomeno della violenza femminile e supportare attivamente il Centro Antiviolenza Irene della Spezia". L’iniziativa vuole, inoltre, sottolineare il valore sociale delle attività commerciali fortemente provate dal caro bollette e dai cambiamenti d’abitudine di acquisto delle persone sempre più dipendenti dalle piattaforme di vendita online. Per partecipare esiste una sola regola: addobbare la vetrina di giallo.

Il concorso è rivolto a tutte le attività dotate di vetrina presenti nella provincia spezzina. La partecipazione è libera e gratuita e i partecipanti potranno allestire la propria vetrina seconda la loro interpretazione e fantasia. È richiesto come unico requisito la predominanza del colore giallo. Le vetrine dovranno essere allestite entro il 7 marzo e chi intende partecipare al contest dovrà comunicarlo inviando una mail a [email protected], indicando i riferimenti della propria attività e delle pagine social. Una volta allestita la vetrina, i partecipanti dovranno inviare una sola foto – ad alta risoluzione – all’indirizzo [email protected], indicando nell’oggetto della mail il nome del negozio.

Le immagini saranno pubblicate sulla pagina Facebook e Instagram di Cna La Spezia e potranno essere visionate e votate dai cittadini, che decreteranno così i vincitori. Le foto dovranno essere inviate entro e non oltre il 7 marzo e verranno pubblicate il giorno seguente sui canali social Cna. Ai fini della premiazione sarà utilizzato il criterio del giudizio popolare. Il contest coinvolgerà gli stessi cittadini che saranno invitati a votare cliccando “likemi piace” sotto l’immagine prescelta, contribuendo così a selezionare la vetrina più bella. I votanti troveranno sui social della Cna le foto delle vetrine aderenti al concorso e potranno esprimere la loro preferenza dal giorno di pubblicazione, 8 marzo, fino al 19 di marzo.