La Spezia, topi nella sede Inps, chiuso un piano, “Subito la bonifica”

La Spezia, 11 aprile 2025 – Un intero piano off limits, con i dipendenti spostati altrove oppure invitati a lavorare in smart working. Tutta colpa dei topi, che da diversi giorni hanno preso possesso del quarto piano dello storico palazzo dell’Inps, in via Mazzini. Una presenza sgradita, che ha costretto la dirigenza della sede spezzina dell’istituto di previdenza a correre ai ripari dopo le diverse segnalazioni delle rappresentanze sindacali interne.

Ad accorgersi della presenza dei ratti sono stati proprio i dipendenti, diversi giorni fa, quando nel prendere servizio hanno notato delle deiezioni su diverse sedie e scrivanie, segno inequivocabile del passaggio dei piccoli roditori.

La sede spezzina dell'Inps: all'ultimo piano la presenza dei topi ha costretto la dirigenza a chiudere i locali in attesa della derattizzazione

L’istituto ha così deciso di chiudere il quarto piano e di affidare l’intervento di bonifica; nel frattempo, alcuni lavoratori della sede sono stati sballottati da una stanza all’altra, mentre alcuni sono stati invitati a lavorare da casa, in smart working.

Un problema che riguarda, come sottolineato anche dalle segnalazioni giunte in questi giorni alla redazione de La Nazione, “anche la salute, sia dei dipendenti che degli utenti che si recano quotidianamente nella sede”.

Sul tema interviene anche Marzia Ilari, segretaria Fp Cgil, che rimarca come quanto avvenuto in questi giorni non sarebbe un fatto isolato, ma sarebbe accaduto anche negli anni addietro.

“Non è la prima volta che si segnala la presenza di roditori all’interno del palazzo Inps della Spezia – dice la sindacalista –. La presenza di controsoffitti rende piuttosto complicato individuare l’esatta collocazione dei topi. Per questo abbiamo chiesto, attraverso i nostri delegati interni, che la direzione si avvalga di una ditta professionale specializzata in derattizzazione, poiché questo è un problema che si presenta ciclicamente”.