Topo avvistato a scuola: "Caso già segnalato"

Scuola Pettini, almeno un topo è stato avvistato dai custodi. E per la cronaca non era Ratatouille, il simpatico roditore-cuoco della Disney. Dopo le proteste dei genitori sui ritardi (di sette anni) nella conclusione dei lavori nella scuola e sulla presenza di topi all’interno dell’area dell’elementare di via della Pieve, l’amministrazione comunale aveva risposto di non aver ricevuto "alcuna segnalazione sul tema e di aver comunque piazzato delle trappole" essendo la struttura in mezzo al verde incolto della zona industriale.

Ma a smentire questa ricostruzione ci ha pensato la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo ‘Vasco Pratolini’ (che comprende anche la Pettini), Francesca Balestri: "Smentisco che l’amministrazione comunale non abbia avuto alcuna segnalazione dalla scuola sui topi. Il 20 febbraio scorso infatti, con un messaggio di posta elettronica che ha tanto di numero di protocollo, l’istituto comprensivo Vasco Pratolini ha segnalato all’e-mail indicata per questi casi dal Comune stesso l’avvistamento di ‘un topolino’ fatto dai custodi e anche da diversi alunni. I custodi avevano subito provveduto ad allontanarlo ma la scuola richiedeva ulteriore intervento. Io stessa nel pomeriggio di quello stesso giorno mi sono premurata di chiamare l’assessora Poli per accertarmi che questa segnalazione fosse stata vista e venisse gestita".

Il Comune di Scandicci ha fatto ‘mea culpa’ replicando che la segnalazione era stata presa in carico dai tecnici che si sono messi subito al lavoro, ma che per un ‘difetto di comunicazione’ la notizia non era arrivata agli amministratori.