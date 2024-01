Tive6 dalla parte del cuore. Vince il Premio della bontà

Il premio ’Monsignor Siro Silvestri’ 2023, conosciuto come ’Premio della bontà’, è stato assegnato all’associazione Tive6. Il comitato diocesano non ha avuto dubbi e dopo attenta valutazione delle candidature pervenute, ha scelto di premiare un impegno instancabile e incessante a favore della comunità dell’intera provincia. Tive6, grazie ad un impegno volontario a tutto campo nella raccolta di fondi, ha infatti donato sinora ben 26 defibrillatori distribuendoli tra Spezia e dintorni, a cui si sono aggiunti altri presidi medici e di salva vita. Dei defibrillatori, apparecchi fondamentali per salvare la vita delle persone colpite da attacchi cardiaci gravi ed improvvisi, ben 15 sono stati installati in altrettante scuole, dell’infanzia, primarie e secondarie, tra le quali il liceo ’Mazzini’, le primarie di Valdellora, di Santa Caterina di Sarzana, di Marola, di Arcola e di Vezzano. Altri undici sono stati collocati presso vari borghi e frazioni, da Bocca di Magra a Solaro di Lerici, da Rocchetta Vara alla Foce a Sarbia. A una tale vasta mobilitazione hanno collaborato strutture comunitarie, enti locali, associazioni e persone private. Tive6 ha anche donato due visualizzatori per vene a raggi infrarossi ai pronto soccorso ospedalieri di Spezia e di Sarzana e un ’infrascanner’ che consente di individuare ematomi celebrali e una centralina di monitoraggio delle funzioni vitali al reparto di pediatria della Spezia. Tutto questo in ricordo di Matteo Tivegna, giovane di Bolano scomparso prematuramente nel 2017 dopo aver combattuto strenuamente e sempre conservando il sorriso contro un male incurabile.

La consegna del riconoscimento è avvenuta in cattedrale alla Spezia, al termine della Messa pontificale dell’Epifania. Dopo la lettura della motivazione da parte di Stefano Strata, della Caritas, monsignor Palletti ha consegnato il premio ai dirigenti dell’associazione, il presidente Nicola Maracci, il suo vice Luca Cozzani, i collaboratori Nicole Biassoli, Paolo Musetti e Gabriele Martini. Era presente anche la mamma di Matteo Tivegna, Sonia, mentre a nome di tutti Paolo Musetti ha ringraziato il vescovo. Il Lions Spezia Host - che come sempre ha finanziato il premio - era rappresentato dal presidente di zona Franco Pomo. La diocesi, con questa iniziativa, si prefigge da quasi mezzo secolo di incentivare la cultura e la prassi della solidarietà, anche in un contesto sociale non facile come quello attuale, che vedo però fortunatamente attive varie e diversificate attività di aiuto, di sostegno e di accoglienza.

VCG