The Rockstar Show allo Smood

Sarà di scena la prima MultiTribute d’Europa stasera allo Smood - Sign music desk di Ceparana. "Stiamo parlando di The Rockstar Show – spiega il direttore artistico Stefano Ricci – una super band di grandissimi musicisti professionisti, capitanati da Phil Proietti". La band, dalle 22 (la cena dalle 20) accompagnerà magistralmente i tre diversi cantanti che si alterneranno sul palco del locale ceparanese, veri e propri grandi performer ed impersonators fra i migliori in circolazione, nei loro omaggi a Queen, Ac/Dc, Kiss, Europe, Guns ‘n Roses, Bon Jovi, con altrettanti cambi di abiti di scena. "Il concerto sarà un viaggio di oltre due ore che farà rivivere canzoni considerate delle vere e proprie pietre miliari del rock degli anni d’oro. Confesso che è stata una vera e propria impresa essere riuscito ad ingaggiarli per questa data allo SmooD. Ma non era proprio possibile deludere il pubblico via via sempre più numeroso ma pure esigente". Per informazioni (e per le prenotazioni), è possibile contattare il numero 328 7671213.