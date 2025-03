Testimonianza inattendibile. Assolta giovane

Era finita alla sbarra perchè, nel processo a carico del fidanzato presunto spacciatore di sostanze stupefacenti, aveva reso falsa testimonianza, negando di conoscere il soprannome del proprio fidanzato, negando di essere al corrente dell’attività di spaccio, e di essere stata spintonata dalle forze dell’ordine. Per una ragazza tedesca, da tempo in Italia, la vicenda si è conclusa con un’assoluzione, con il giudice del tribunale spezzino che ha spostato la tesi dell’avvocato difensore, Gabriele Dallara (nella foto), che in fase di dibattimento ha saputo evidenziare il fatto che la ragazza, ai tempi convivente assieme al ragazzo finito alla sbarra per droga, non fosse stata avvisata della possibilità di astenersi dalla testimonianza in aula, essendo prossimo congiunto della persona finita a giudizio, così come previsto dall’articolo 384 del Codice penale così come dal Codice di procedura penale. Sulla base delle argomentazioni dell’avvocato, e nonostante la procura avesse reiterato la richiesta di condanna della ragazza, la giovane è stata assolta.

mat.mar.