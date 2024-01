Terremoto a Fezzano. Del Soldato se ne va

Gianni Del Soldato ha rassegnato le proprie dimissioni da capoborgata di Fezzano. Un fulmine a ciel sereno, quello che ha colpito la borgata protagonista dell’ultimo Palio del Golfo, quando gli Squali furono capaci non solo di confermare il titolo Senior vinto l’anno prima, ma anche di conquistare il titolo nella categoria femminile. Le dimissioni dello storico borgataro risalgono a pochi giorni fa, già comunicate formalmente anche al Comitato delle Borgate e alla coordinamento canottaggio della Uisp. Giovedì, in borgata, è previsto un incontro tra le parti, ma allo stato pare difficile un riavvicinamento. Alla base della separazione, secondo indiscrezioni che filtrano dal mondo borgataro, differenze di vedute sulla formazione del nuovo equipaggio Senior, chiamato a difendere i titoli conquistati nel 2022 e del 2023, in un anno in cui peraltro la borgata verde non fa mistero di puntare in grande anche con l’equipaggio femminile e con quello junior. "Giovedì ci incontreremo in borgata e discuteremo – afferma il presidente della borgata, Jacopo Conti –, cercheremo di capire le motivazioni e di vedere se le questioni siano risolvibili o meno. Gianni è una persona che ha dedicato tanto tempo alla borgata in questi anni, qualora confermasse la sua decisione sarebbe sicuramente una perdita importante per la borgata, ma voglio rassicurare tutti: la borgata viene prima di tutto, e andrà avanti indipendentemente dalle persone che compongono il direttivo".

Matteo Marcello