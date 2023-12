"Terremo aperta la farmacia fino alle ore 22"

Come ogni anno le feste portano spostamenti e ricongiungimenti tra famigliari e parenti. Molti spezzini sceglieranno di passare l’ultimo giorno dell’anno in grandi città, mentre altri attenderanno la mezzanotte nelle vie del centro, in piazza o a casa di amici. Purtroppo, come la pandemia ci ha insegnato, l’influenza di stagione o il Covid-19 possono guastare i programmi anche all’ultimo momento e potrebbe essere richiesto l’acquisto di medicinali necessari a stare meglio. La notte del 31 dicembre alla Spezia la farmacia Alleanza Farmaceutica di via Domenico Chiodo 145 sarà aperta, fino alle 22. Con la possibilità di entrare dopo, soltanto citofonando e per la richiesta di medicinali con ricetta. Per il dottor Enrico Cougn quello di quest’anno è il primo turno che capita a cavallo tra l’anno nuovo e l’anno che sta passando: "Ovviamente il nostro lavoro non è prevedibile, può capitare che non succeda nulla oppure può verificarsi qualche emergenza in più, fino alle 22 avremo i battenti aperti e si possono acquistare anche farmaci da banco, dalle 22 in poi invece possiamo dare solo medicinali con ricetta medica - spiega - spero di non dover intervenire per il bene degli altri e per me stesso, ma nel caso di emergenza sarà aperta la Guardia medica a cui fare riferimento anche per le prescrizioni. In questo periodo -aggiunge - abbiamo visto salire il numero dei positivi al Covid-19, in questi giorni stiamo continuando a fare tamponi per i quali chiediamo la prenotazione per poterci organizzare al meglio e offrire il miglior servizio possibile, ma devo dire che anche i virus intestinali hanno una diffusione abbastanza significativa". Durante i giorni di festività è normale che i contatti tra le persone e gli spostamenti tendano ad aumentare e la trasmissione è dietro l’angolo, un consiglio utile? "Per evitare di dover comprare medicine di notte e all’ultimo momento quando si sta già male è consigliabile fare caso ai primi sintomi che si avvertono e non aspettare che la situazione peggiori drasticamente per andare in farmacia" afferma il dottor Cougn.

Ginevra Masciullo