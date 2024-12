Tenta di buttarsi dal terrazzo. Salvato in extremis dalla moglie

Era appena rientrato a casa con la famiglia da una festa con alcuni amici, nulla che facesse presagire il drammatico gesto messo in atto di lì a poco da un padre di famiglia residente in città. Mentre la moglie era in bagno e il figlio minorenne in camera sua, l’uomo è uscito sul terrazzo con l’intento di lanciarsi nel vuoto dal terzo piano della sua abitazione. Ha scavalcato la balaustra per lasciarsi cadere di sotto, ma è stato afferrato al volo dalla moglie uscita proprio in quel momento e attirata dalla porta finestra aperta malgrado la rigida temperatura invernale. Con un gesto disperato la donna ha afferrato il marito per l’elastico del pantaloni per poi bloccarlo con l’altro braccio, una scena drammatica che si è svolta sotto gli occhi di numerosi passanti in strada, che hanno subito lanciato l’allarme con una telefonata al numero di emergenza 113.

Sul posto è arrivata una volante della polizia: per entrare nell’abitazione gli agenti hanno dovuto forzare la porta, si sono precipitati sul terrazzo dove hanno trovato l’uomo a penzoloni nel vuoto trattenuto a stento dalla moglie, il tutto sotto gli occhi spaventati del figlio. Gli agenti hanno a loro volta afferrato l’uomo aiutando la moglie a farlo tornare all’interno del terrazzo, al sicuro. Nel frattempo nell’abitazione è arrivata anche un’ambulanza della Croce Rossa di Spezia, il personale sanitario si è preso cura dell’uomo che è stato trasportato all’ospedale per le cure del caso.