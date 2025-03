Tellaro Rush finale per i Luoghi del Cuore

Anche lo Spezia Calcio ha sostenuto con orgoglio la candidatura della chiesa di San Giorgio a Tellaro al censimento ‘I Luoghi del Cuore’, iniziativa nazionale promossa dal Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano, per valorizzare i luoghi italiani da non dimenticare. Nella scorsa partita casalinga, quella contro il Catanzaro, nei vari ingressi del Picco sono stati allestiti punti dedicati alla raccolta firme, per raggiungere l’obiettivo entro il 10 aprile, quando il referendum chiuderà il sipario. Irraggiungibile, salvo imprevisti, il primo posto, dove la Fontana Antica di Gallipoli, nella provincia di Lecce, ha ottenuto fino ad ora 46.873 voti. Però, poi, le altre posizioni sono davvero molto vicine: al secondo posto, con 20.467 voti, il Traghetto di Leonardo Da Vinci di Imbersago (Lecco), al terzo, con 20.201, l’Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina a Monte Quisquina (Agrigento), al quarto, con 19.791, il Parco Regionale Cava Ispica di Modica (Ragusa), al quinto, con 19.581, la chiesa tellarese, distante, al sesto, con 16.105, la chiesa di San Giacomo della Vittoria ad Alessandria, via via tutte le altre da 14mila in giù.

Ma veniamo al resto dei luoghi del territorio spezzino, considerando che i contributi messi a disposizione per il sostegno ai progetti sono di 600mila euro: il primo classificato avrà 70mila euro, il secondo 60mila, il terzo 50mila, mentre attraverso un bando post censimento, che sarà aperto dopo l’annuncio dei risultati, potranno richiedere contributi fino a 50mila euro, i luoghi che avranno raggiunto una soglia minima di 2.500 voti. Quindi,in tutto sono 368, e dietro la chiesa di San Giorgio ci sono al 127° posto, con 2.260 voti, la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo di Nicola di Luni, al 134°, con 2.066, la Chiesa di Santa Maria Assunta a Calice al Cornoviglio, al 160°, con 1.595, Vezzano Ligure, al 176°, con 1.475, la chiesa di Santa Lucia di Pugliola, al 223°, con 993, la Baracca Faggioni della Spezia, poi a seguire gli altri, tra cui troviamo le Case Torri di Porto Venere al 992° con 92 voti e il Museo Contadino di Cassego, al 1.426°, con 56. Ogni firma sarà fondamentale per proteggere e promuovere ogni straordinario angolo di bellezza, prima di tutto, la chiesa di San Giorgio a Tellaro, in lizza per un contributo davvero importante. Si tratta del più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio. Si vota sul sito www.iluoghidelcuore.it o attraverso i moduli cartacei scaricabili da ogni scheda luogo.