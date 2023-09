Telethon e Asl contro l’Hiv

Fondazione Telethon, in collaborazione con Asl 5 e Comune della Spezia organizza domani alle 10.30 nella sala conferenze del Camec di piazza Battisti 1 alla Spezia la presentazione del volume "La cura inaspettata. L’Hiv da peste del secolo a farmaco di precisione": una storia di eccellenza nella ricerca. Il volume, uscito quest’anno per Mondadori, sarà presentato dagli autori Alessandro Aiuti, ematologo pediatrico del San Raffaele e Annamaria Zaccheddu, comunicatrice presso la fondazione, ed è uno dei cinque finalisti del Premio Science Book of the Year dell’edizione di Trieste Next di quest’anno; il ricavato delle sue vendite sarà devoluto "alle due organizzazioni che hanno avuto un ruolo chiave in questa storia: fondazione Telethon e Anlaids" si legge nella scheda di presentazione.