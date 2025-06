Divertimento e solidarietà al Torneo del sorriso

Da stasera si scende in campo per la solidarietà e non soltanto per il divertimento. Inizia il “Torneo del sorriso“ rassegna di calcio a 7 organizzata dalla società Calcio Nave con la collaborazione dell’Aics. La Spezia che si disputa fino al 1 luglio all’impianto sportivo “Ravecca“ del quartiere di Nave a Sarzana. La partecipazione è aperta anche ai tesserati Figc. Come ogni stagione il ricavato verrà devoluto in beneficenza e quest’anno verranno aiutate le associazioni Agbalt e il Sorriso di Andrea, entrambe impegnate nel sostegno dei bambini affetti da malattie oncologiche. In particolare Agbalt offre assistenza e alloggio alle famiglie che hanno in cura i propri figli all’ospedale di Pisa mentre il Sorriso di Andrea ha lo scopo di realizzare i desideri e i sogni dei bambini oncologici. Inoltre nel corso del torneo verranno organizzate cene benefiche. Al via sono presenti 16 formazioni suddivise in quattro gironi. Gruppo A: Calcio Nave, Romito Spurs, Gino Hair Salon New, Chersus F.C. C7. B: Gelateria Alice, Norcineria Armando, Fantela, Red Devils. C: Aulla, Black Lake Sarzanese, Weedboys,Garello F.C. D: Bodo Glimt, Toros, Eagles Fc., Gelateria Lorenzao. Si inizia stasera alle 21 con la gara tra Gelateria Alice e Norcineria Armando a seguire Fantela-Red Devils. Domani altre due sfide sempre dalle 21 Aulla-Weedboys a seguire Black Lake Sarzanese-Garello Fc.