Società subito al lavoro. I contratti da valutare

Il patron Thomas Roberts e il presidente Charlie Stillitano (nella foto), dopo aver rincuorato tecnico e giocatori per il mancato approdo in Serie A, ieri erano già al lavoro per programmare la nuova stagione sportiva. I due massimi dirigenti del club bianco si sono incontrati, nella sede del ‘Ferdeghini’, con l’ad Andrea Gazzoli e il ds Stefano Melissano per elaborare le strategie sportive, in parallelo a quelle economico-finanziarie, per la prossima stsgione. L’obiettivo è la crescita del club sul piano sportivo, nell’ambito di un consolidamento economico. Sul tavolo anche i rinnovi dei contratti degli stessi Gazzoli e Melissano, dati per scontato anche alla luce di ciò che ha dichiarato lo stesso Stillitano nel corso della conferenza stampa di presentazione quando ha avuto parole di elogio per i due dirigenti. Gli approfondimenti del caso tra oggi e domani, in primis con Gazzoli e, a seguire, con Melissano: probabili i rinnovi pluriennali dei rispettivi contratti. A stretto giro di posta vi sarà una conferenza stampa, probabilmente da parte dello stesso ad Gazzoli. Per ora fa fede quanto dichiarato da Roberts all’atto della sua presentazione: "Il nostro focus è quello di costruire una squadra forte in campo. Ovviamente la promozione è nella mente di tutti, è una prospettiva attraente per l’azienda, ma bisogna procedere step per step". Un peccato, chiaramente, non aver anticipato i tempi di un salto di qualità che, comunque, rientra negli obiettivi del club bianco.

Non sarà facile ricostruire una squadra forte, visto che molti dei protagonisti saranno destinati verso altri lidi, a partire da Pio Esposito, passando per il fratello Salvatore, Wisniewski e Hristov, tutti con richieste da club di Serie A e stranieri. Per questi ultimi tre, la partenza avverrà solo a fronte di cash importante nelle casse sociali. Ci sarà da rifondare buona parte della squadra, tenendo presente che lasceranno il Golfo anche Bertola, Salva Ferrer, Gori, Reca, Degli Innocenti, Kouda, Falcinelli, Colak. Da verificare la posizione di altri atleti come Chichizola e Aurelio (in prestito dal Palermo), mentre resterà Lapadula. Il gruppo sarà ancora cementato da personalità forti: Vignali, Bandinelli, Cassata, Nagy, Mateju. E poi c’è Luca D’Angelo, che ha un contratto con lo Spezia fino al 2027 e che il ds Melissano vorrebbe alla guida dello Spezia del domani. Nei prossimi giorni previsto un approfondimento tenendo conto che il tecnico piace a club di serie B, in primis il Modena.

Fabio Bernardini