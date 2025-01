’Tele-filando’, la raccolta fotopoetica firmata da Bertella e Grillo

Nella sede del Circolo Anziani di Piazza Brin, in via Corridoni 7, proseguono gli incontri culturali che tanta attenzione stanno destando in città. Margherita Bertella e Patrizia Grillo, introdotte da Massimo Marasco ed Enzo Gaia, presenteranno infatti oggi, a partire dalle 17.30, nel consueto appuntamento del martedì del sodalizio, la loro raccolta foto-poetica: ‘Tele-filando’.

Come il titolo suggerisce, nel libro c’è il tema del filo, della tessitura, poiché in fondo scrivere è come tessere (si pensi ai termini ‘trama’, ‘ordito’, ‘testo’). "Le autrici hanno dunque tessuto una tela formata da fili finissimi ma resistenti, per onorare insieme, con uno scatto e dei versi, la bellezza della Natura in cui entrambe amano inoltrarsi, appena possibile, per risorgere dai ritmi frenetici della quotidianità e ritrovare una dimensione più vera, in connessione col Tutto – spiegano i promotori – .

Lo sguardo al femminile è incentrato sui dettagli, sull’attenzione al particolare. Ecco quindi susseguirsi l’immagine e la poesia di un fiore spuntato fra rocce, un’agave che fiorisce prima di morire, il caleidoscopio di colori di un paesaggio che muta a seconda dell’avvicendarsi delle stagioni, e questo va realizzato nella ricerca del cammino lento che permette di cogliere, ad esempio, il fascino di vicoli, archi, case di pietra, piazzette dei piccoli borghi raccolti ai piedi di un antico castello, recuperando la capacità di stupirsi magari di fronte alla scoperta di un lavatoio sopravvissuto allo scorrere del tempo... Anche piccole, utili creature o animali più grandi, nostri compagni di vita, popolano queste pagine.

Nella consapevolezza che noi, nel nostro microcosmo, facciamo parte dell’Immenso, ovvero di un macrocosmo che ci abbraccia con Amore. E con Amore occorre ricambiare i suoi doni, difenderlo e averne cura". Patrizia Grillo accompagnerà i momenti salienti della presentazione delle poesie di Margherita Bertella con suoni di strumenti esotici molto insoliti. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.

m. magi