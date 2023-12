’Tel chi Filippo’. Caccamo è al Civico

Nuovo appuntamento con gli spettacoli extra-abbonamento nel cartellone del Teatro Civico. Stasera, alle 21, sarà di scena Filippo Caccamo con ‘Tel chi Filippo!’, ideato e scritto dallo stesso artista che cura anche la regia. Il successo sul web, la vita di un trentenne, l’alternanza sul palco di monologhi, canzoni, personaggi: ecco i temi al centro dello show, uno spettacolo comico ma non solo. ‘Tel chi Filippo’ è uno show a 360 gradi che prende le mosse dal mondo della scuola e spazia in più ambiti, usando sempre e costantemente il metro della risata. Lo spettacolo ha registrato un sold out dietro l’altro, in tutti i teatri che l’hanno messo in scena e il suo tema principale è la vita degli insegnanti. "Quando si parla di scuola il nostro pensiero si sofferma sempre sugli studenti... ma il corpo docenti? Si rivela una fonte inesauribile di aneddoti, tic, spaccati di vita sui banchi". Essi vengono riletti alla luce della verve comica di Filippo, alla base di uno spettacolo che nel tempo hanno portato l’artista ad avere tanti seguaci. L’artista ha sempre avuto una grande passione per l’arte, infatti, dopo aver completato una triennale in Beni culturali, si è laureato in Storia e Critica dell’arte. Il mondo universitario è stato il punto di partenza della sua carriera: nel 2017 ha iniziato a creare contenuti online, attirando un vasto pubblico di studenti; sui social oggi conta oltre un milione di follower tra Instagram, Facebook, Youtube e TikTok. Per informazioni è possibile contattare il botteghino del Teatro Civico (con ingresso da via Carpenino), aperto dalle 8.30 alle 12 e dalle 16 alle 19, oltre che prima dello show, o il numero 0187-727521 o ancora inviare una mail a [email protected].

m. magi