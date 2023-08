Teatro dialettale Risate di scena nell’area verde

Il Teatrino Girò, la storica compagnia di teatro dialettale fosdinovese in tour nelle frazioni grazie al contributo del Comune e Pro Loco di Fosdinovo fa tappa domani, mercoledì, all’area verde del centro sociale di Castelnuovo Magra per un divertente spettacolo dal titolo ’S’a t’achiapo’ scritto e diretto da Dino Giovannini. Si va in scena alle 21 con ingresso gratuito. E’ possibile prenotare l’apericena al circola Arci Wave contattando il numero 347-5454359.