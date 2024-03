Tavola rotonda sugli ultimi scavi

I risultati e le scoperte venute alla luce nell’area archeologica di Luni nel corso delle campagne di scavo portate avanti ormai da qualche anno dall’Università di Pisa in collaborazione con la direzione museale e Soprintendenza saranno presentati sabato pomeriggio alla sala conferenze Cà Lunae di via Palvotrisia a Castelnuovo su iniziativa dell’associazione ’Amici di Luni’ e dell’assessorato alla cultura del Comune di Luni in programma alle 16.30 con ingresso libero. Il tema della tavola rotonda riguarderà i lavori degli ultimi scavi, dei laboratori e le procedure di archiviazione dei reperti nella zona di Porta Marina che ha visto impegnati diversi studenti e docenti. Il relatori saranno Simonetta Menchelli, Silvia Marini e Paolo Sangriso del dipartimento di civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa. Nell’occasione verranno anche presentati i progetti della prossima estate e le iniziative collegate alle iniziative che si terranno all’area archeologica di Luni.