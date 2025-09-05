Tarros tiene testa a Montecatini. Buoni sprazzi di luce in amichevole

TARROS SPEZIA

73

HERONS MONTECATINI

95

(21-18, 38-36, 60-65)

TARROS SPEZIA: Tedoldi 8, Kmetic 21, Puccioni, Ramirez 10, Tedeschi, Farusi, Cellerini 7, Deri 3, Lamperi 8, Sabbadini, Petrushevski, Pesenato 16. All. Ricci. TL: 10/13.

HERONS MONTECATINI: Petrucci 2, Benites 2, Rossi 14, Antonelli, Natali 5, Aukštikalnis 19, Ricci 8, Kamate 8, Chinellato 21, Dell’Uomo, Sgobba 13, Giombini 2, Olivieri. All. Barsotti. TL: 15/20

LA SPEZIA - Trentadue minuti giocati alla pari. E’ una Tarros frizzante, a tratti sbarazzina ma concreta quella che, nell’amichevole di lusso contro Herons Montecatini, si presenta ai suoi tifosi, che tra l’altro riempiono il PalaSprint, opponendosi fin che può con verve e determinazione alla quotata formazione toscana di B Nazionale che anche quest’anno punterà al salto in A2. Avversaria sicuramente fuori portata questa Herons Montecatini, che ha tra l’altro iniziato prima la preparazione in vista anche delle finali (Final Four) di SuperCoppa LNP di B Nazionale in programma a Ravenna tra dieci giorni con i termali che giocheranno la propria semifinale contro la Pielle Livorno, nell’altra la T Gema Montecatini contro Treviglio Brianza Basket. Un match vissuto poi in maniera particolare da Jacopo Cellerini, per un lui un derby visto che è cresciuto nel vivaio dell’altra squadra di Montecatini la T-Gema, oltre che dagli spezzini Alberto Marchini, ora vice di coach Barsotti, e da Jose Alberto Benites. Tarros dunque che gioca alla pari con i toscani per tre quarti di gara trovando anche il + 5 (47-42) al 23’ con la tripla dello sloveno Primož Kmetic ed è ancora in partita al 33’ grazie a Lamperi (66-72). Poi un parziale di 0-10 in due minuti per gli ospiti che dilagano. "Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato al termine coach Gabriele Ricci – giocando per più di mezz’ora alla pari contro una formazione dal punto di vista fisico, tecnico ed atletico superiore alla nostra. L’atteggiamento e l’approccio dei ragazzi è stato ottimale tenendo bene il campo anche sotto il profilo del gioco". Domani, sabato, altra amichevole per la Tarros che gioca a Cecina, per chiudere poi il precampionato con un doppio confronto sempre in amichevole contro Lucca: sabato 13 alle 17,30 al PalaSprint per poi rendere visita ai biancorossi il sabato successivo al PalaTagliate.

Gianni Salis