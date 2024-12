Supercoppa Femminile Frecciarossa: Roma e Fiorentina si sfidano allo stadio Alberto Picco

L’Epifania sarà un giorno ancora più speciale per la città: lo stadio ‘Alberto Picco’ nella sua nuova veste con la ‘Ferrovia’ coperta, ospiterà la Supercoppa Femminile Frecciarossa. Lunedì 6 gennaio alle 15.30 Roma (vincitrice dell’ultimo scudetto) e Fiorentina (finalista di Coppa Italia) si contenderanno in una gara unica l’ambito trofeo.

L’evento, presentato nella Sala stampa dello Spezia Calcio, è già stato lanciato domenica scorsa in occasione del match contro il Cittadella dalle acrobazie dei freestyler della Fast FootCrew. A poco meno di un mese dalla sfida, che sarà trasmessa su Rai 2 e in streaming su Now e su SkySport, sono stati messi in vendita i biglietti nelle agenzie Vivaticket abilitate e sul sito figc.vivaticket.it.

"Siamo molto contenti di poter valorizzare lo sport femminile – le parole del sindaco Pierluigi Percchini – nel nostro stadio, che con un progetto di restyling in sinergia fra Comune, Regione Liguria e Spezia Calcio, è diventata una delle strutture più belle d’Italia. La scelta di Spezia città per un evento del genere conferma il successo del nostro lavoro. Ringrazio la Figc, lo Spezia Calcio, la Divisione Serie A femminile e Trenitalia per aver reso possibile tutto questo".

"É un momento felice per lo sport spezzino - aggiunge l’assessore allo sport Alberto Giarelli - e con lo stadio praticamente finito, sarà bellissimo ospitare una gara di questo valore".

La presidente della Divisione Serie A Femminile professionistica della Figc Federica Cappelletti sottolinea: "Ci auguriamo che ci sia una bella partecipazione di pubblico. Dobbiamo dire grazie soprattutto a Frecciarossa che punta molto sul concetto di uguaglianza di genere e sull’inclusione. Ricordo che nella Roma ci sarà Manuela Giugliano, azzurra e unica calciatrice italiana ad essere candidata al Pallone d’Oro, e Giulia Dragoni in prestito dal Barcellona. Due atlete che stanno portando il nostro calcio nel mondo".

L’amministratore delegato dello Spezia Calcio Andrea Gazzoli si dice soddisfatto di come lo stadio possa attrarre manifestazioni di questa visibilità, per Trenitalia alla presentazione della partita ha presenziato la Responsabile customer service Centro Nord Giovanna Braghieri.

Domenica 5 gennaio in Piazza Cavour verrà esposto il trofeo per eventuali fotografie, mentre oggi dalle 12 alle 17 i freestyler saranno nuovamente protagonisti in Piazza Mentana. Per la partita il costo del biglietto intero nei Distinti è di 7 euro, ridotti al costo di 1 euro riservati agli Under 20, agli Over 65, abbonati dello Spezia Calcio stagione 2024-25 e studenti universitari iscritti all’anno accademico in corso.