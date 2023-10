'Sulle tue orme' a La Spezia: giovani guidati dall'esempio dei genitori eroi

‘Sulle Tue Orme’ è un documentario realizzato per far conoscere, soprattutto ai giovani, il sacrificio di tante persone appartenenti alle forze Armate e alle forze dell’ordine uccise dalle mafie, terrorismo o da altre organizzazioni criminali. Nella mediateca regionale ligure di via Firenze verrà proiettato oggi alle 16 il documentario prodotto dalla società Joker Image di Chiara Pilosio & C. Sas e realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune della Spezia in collaborazione con lo Stato maggiore della Difesa, polizia, guardia di finanza e Associazione vittime del dovere: il documentario raccoglie, attraverso le testimonianze di casi poco conosciuti dall’opinione pubblica, la storia dei figli che hanno deciso di indossare la stessa divisa dei padri, conservandone la memoria. Padri, servitori dello Stato, caduti in servizio per mano della mafia, del terrorismo, della delinquenza o nello svolgimento del servizio ordinario, riconosciuti dalla legge come ‘Vittime del dovere’. Il documentario propone allo spettatore una realtà fatta di riservatezza, di umiltà, senso dello Stato e di dignità con interventi avvalorati da materiali d’archivio che, come tessere, ne completano il disegno.

"Se ogni professione ha un ruolo importante nella crescita della società, quelle raccontate nel documentario sono professioni speciali – l’onorevole Caterina Chinnici, figlia del giudice Rocco Chinnici, ideatore del pool antimafia, ucciso per mano mafiosa insieme a due componenti della scorta il 29 luglio 1983, alla presentazione del documentario in Campidoglio – Sono come ‘missioni’, perché è grazie a quel servizio quotidiano, a quell’insieme di senso del dovere e coraggio in difesa della legalità, che tutti noi possiamo vivere in una società più sicura e, quindi, più libera e giusta. È un esempio che assume oggi un significato particolarmente forte perché i giovani hanno in realtà sete di modelli positivi. Quella scelta di indossare la stessa divisa del genitore, raccontata in prima persona dai figli e dalle figlie nel documentario ‘Sulle tue orme’, rappresenta l’omaggio più autentico che si possa rendere alla memoria, ed è motivo di speranza e fiducia per le forze sane su cui può contare il Paese".

Marco Magi