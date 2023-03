Sulle tracce del mito Steve Jobs Cuomo ospite venerdì al Nuovo

Mauro Cuomo, storico collaboratore di Steve Jobs e International product manager del Macintosh, sarà ospite al cinema Il Nuovo venerdì alle 20.30 per presentare il libro ‘In viaggio con Steve’, per attraversare un pezzo importante di storia vista con gli occhi di uno degli uomini di fiducia dell’inventore della Apple. Cuomo, partendo dal liceo scientifico Pacinotti della Spezia, percorre le strade dell’avventura fino ad incappare in un lavoro dirigenziale nell’azienda di Cupertino, dove ha l’esperienza di condividere con Steve Jobs anni di lavoro fianco a fianco, che vengono raccontati in quelle pagine. Emerge uno Steve imprenditore geniale, ma anche uno Steve molto umano. Seguirà la proiezione del film dedicato alla vita di Steve Jobs, fondatore della Apple, che ha rivoluzionato l’universo della comunicazione. In esso, il regista riesce a ricostruire in modo profondo e poetico la vita dell’uomo che ha cambiato il mondo con le sue idee. Introduce Angelo Delsanto.