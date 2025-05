Torna a splendere la piazzetta Guzman. Arredi moderni e giochi sicuri per i bambini

Risplende piazza San Domenico di Guzman. Si è concluso l’intervento di riqualificazione e ieri mattina lo spazio del quartiere di Mazzetta poco distante dalla scuola primaria tornerà a essere accogliente per bambini e famiglie. Alla presentazione del restyling erano presenti il sindaco Pierluigi Peracchini, amministratori e l’assessore regionale all’urbanistica Marco Scajola. "La riqualificazione di piazza San Domenico di Guzman – ha spiegato il primo cittadino – rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i quartieri. Abbiamo restituito alla comunità uno spazio rinnovato e accogliente, pensato per essere vissuto da famiglie, bambini e cittadini di tutte le età. Un progetto che migliora la qualità urbana e valorizza un’area centrale del quartiere di Mazzetta".

I lavori hanno comportato la rimozione della pavimentazione in autobloccanti, una vasca circolare in calcestruzzo, i cordoli in cemento che delimitavano le aiuole e la fondazione delle vecchie pompe Snam. Quindi sono stati posati nuovi cordoli in cemento, realizzato un solido massetto in calcestruzzo e sostituita completamente la pavimentazione con materiali più funzionali e durevoli. L’anfiteatro è stato valorizzato con un nuovo rivestimento in listelli e con la costruzione di nuovi scalini, migliorando l’accessibilità e il comfort delle sedute in muratura.

"Un intervento di rigenerazione urbana davvero totale – ha proseguito l’assessore regionale Marco Scajola – finanziato con 400 mila euro. La riqualificazione dell’esistente, senza nuovo consumo di suolo, è al centro delle nostre politiche e questa nuova opera conclusa lo dimostra ancora una volta. In provincia della Spezia abbiamo investito, dal 2021 a oggi, 4,5 milioni di euro in rigenerazione urbana per dare nuova vita a vie, edifici o piazze come quella inaugurata oggi. Cifre importanti che, non solo qui ma in tutta la Liguria, stanno cantiere dopo cantiere contribuendo a migliorare e abbellire le nostre città e i nostri borghi".