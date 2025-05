Centro anziani di via Corridoni. Al via l’intervento di ripristino : "Contiamo di riaprire domani"

Il Centro sociale anziani di via Filippo Corridoni, di proprietà del Comune della Spezia, potrebbe riaprire le sue porte già a partire da domani. A sostenerlo è l’assessore ai lavori pubblici Pietro Antonio Cimino che, a seguito della riunione e della verifica sul campo di altre eventuali criticità, avvenuta ieri mattina; ha potuto disporre l’inizio dei lavori effettuati dalla ditta di Spezia Risorse. Era stato infatti un martello pneumatico – aveva appurato Cimino – che, utilizzato dagli operai impegnati nei lavori di ristrutturazione di un vano al piano superiore, per conto della società spezzina, aveva provocato il distacco di una porzione d’intonaco del solaio di ingresso del circolo; nella mattinata di martedì scorso proprio mentre si stava svolgendo un’attività. Un incidente che, per fortuna, salvo alla struttura, non aveva recato danni a persone; ma che tuttavia aveva obbligato alla chiusura uno dei più nutriti, tra i circoli sociali spezzini, fino a data da destinarsi. Data che ora, però, sembra essere già segnata in agenda."Questa mattina (ieri; ndr), oltre alla riunione, abbiamo fatto tutti gli accertamenti verificando che non ci sono altre zone interessate da criticità – spiega Cimino – e la ditta che lavora per Spezia Risorse ha già montato le impalcature per intonacare le parti interessate dal distacco che sono state risagomate. Mercoledì noi contiamo di riaprire il centro, se non ci saranno intoppi. Questo lavoro – precisa – non prevede alcuna spesa per l’amministrazione perché viene eseguito interamente a carico della ditta". Per l’applicazione dei pannelli antisfondellamento, però, si deve ancora attendere: "L’amministrazione – conclude Cimino – è impegnata in un lavoro di ricognizione di tutti i locali di proprietà del Comune per verificarne, in particolare, lo stato dei solai: pian piano procederemo all’installazione dei pannelli antisfondellamento".

Alma Martina Poggi