Sulle orme del Nada Trio. Successi intramontabili alla Marinella di San Terenzo

‘Women - Voci di Donne’ arriva anche alla Marinella di San Terenzo per presentare un’altra grande artista. Stasera, alle 21.30, Nada, accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra, riprende quello che era il concerto del Nada Trio, un progetto nato nel 1994 con la collaborazione di Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti, chitarra e contrabbasso degli Avion Travel.

Dalla loro unione nasce un disco che ottiene innumerevoli apprezzamenti seguiti da molti concerti in Italia e in Europa. Il progetto venne documentato da un cd dal titolo ‘Nada Trio’, che vince tra gli altri il Premio Tenco ed il premio Musicultura di Recanati e verra` poi distribuito nelle edicole da Olis e successivamente nella distribuzione tradizionale da ‘Storie di Note’. Dopo anni di concerti Nada, Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti nell’inverno del 2017 tornano in studio e registrano insieme un nuovo album ‘Nada Trio: La Posa’ distribuito da Warner con la produzione di Fausto Mesolella e Nada. E` proprio alla fine delle registrazioni che scompare il grande Fausto Mesolella, il 30 marzo 2017. In questo particolare concerto, Nada ripropone buona parte di questi due lavori musicali in cui è accompagnata da Andrea Mucciarelli, talentuoso chitarrista della scuola jazz/blues senese.

Lo spettacolo comprende brani come ‘Il porto di Livorno’ (di Piero Ciampi), la popolare ‘Ma che freddo fa’, grandi successi come ‘Amore disperato’, ‘Ti stringero`’ e classici della tradizione popolare come ‘Maremma’, fino alle canzoni di oggi (‘Luna in Piena’ e ‘Senza un perché’). La settantunenne Nada, il cui vero nome è Nada Malanima, è nata il 17 novembre 1953 a Gabbro, in provincia di Livorno. La cantante, cantautrice e attrice, ha alle spalle una lunga carriera, iniziata negli anni ‘60. Nel corso del tempo ha attraversato diversi stili musicali, dalla musica leggera alla musica popolare italiana, e ha ottenuto successo sia a livello nazionale che internazionale. Il grande pubblico ha potuto apprezzarla fin dalla sua prima esibizione al Festival di Sanremo del 1969 quando, quindicenne, portò quello che sarebbe diventato il suo cavallo di battaglia ‘Ma che freddo fa’, piazzandosi al quinto posto. I biglietti sono disponibili online sulle piattaforme Vivaticket e Ticketone. Info allo 0187 648366.

Marco Magi