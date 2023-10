Sul palco dello shake Appuntamento con il Ten Minute Show Dieci artisti e "premi molto imbarazzanti"

Un grande classico che ritorna: nuovo appuntamento oggi a partire dalle 22 con il Ten Minute Show, il format che dal 2013 ha visto alternarsi sul palco del circolo Arci di via Valdilocchi un centinaio di artisti locali con brevissimi show da 10 minuti, a cadenza mensile. Dieci artisti per altrettanti minuti di esibizione: durante la serata vengono sorteggiati ed invitati ad esibirsi in ordine casuale. La sola regola riguarda la durata della performance: un tempo rigorosamente da rispettare. Come sempre, i presentatori saranno Michele Angelotti e Andrea Siviglia, veri e propri anchorman: oltre ad intrattenere il pubblico, consegneranno ai presenti "premi molto imbarazzanti", anche questi a sorteggio. "Un’occasione per godersi una serata di musica e performance live – spiegano gli organizzatori - , dove non c’è una linea di confine tra artisti e pubblico, non ci si prende troppo sul serio e soprattutto dove l’intento principale è quello di stare insieme". Fra gli ospiti: Jack Lomasti, Frances Reynier, Lalo&Cuffo, Michele Grillo, Il Mingo, Andrea Imberciadori&Lorenzo Eva, Luciano Torri, Tito&Carlo, Andrea Pasciuti. A seguire, dj set di Marci Pet. C.T.