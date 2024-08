Strascico di Spezia-Frosinone. Giallo su una lite in campo ’Analisi’ della Procura federale

Il match Spezia-Frosinone si lascia dietro uno strascico: la procura federale ha infatti aperto una ’analisi’ per chiarire un episodio fra l’aquilotto Diego Falcinelli e il giocatore ospite Ebrima Darboe. Il ’giallo’ quando il centrocampista gambiano si è seduto nell’area di rigore lato curva Piscina, a gioco in svolgimento e senza un apparente motivo. Pochi istanti prima c’era stato un piccolo diverbio in campo con l’aquilotto a seguito di uno banale scontro di gioco: episodio di scarso rilievo e subito chiarito con un abbraccio da parte di Falcinelli. Pochi istanti dopo però lo stesso Darboe si è seduto a terra. Il motivo? Tutto da chiarire. Di certo c’è il capannello di giocatori delle squadre formatosi attorno allo stesso 23enne gialloblù, per cercare di capire cosa fosse successo. Nessuno fra i giocatori in campo, l’arbitro Ivano Pezzuto e il rappresentante della procura federale presente in campo, ha sentito alcuna frase pronunciata nei confronti del centrocampista del Frosinone da parte di nessun giocatore aquilotto. Tantomeno è emerso nulla dalle immagini tv. Ma la scena non è comunque passata inosservata alla procura federale che, come di prassi in questo casi, vuole fare piena luce su quanto accaduto.

Già a fine gara è stato sentito lo stesso Darboe, nei prossimi giorni verrà convocato Falcinelli perchè, come scrive il giudice sportivo "considerato che dalla documentazione trasmessa dalla Procura federale, si rileva non sono state acquisite le dichiarazioni del calciatore dello Spezia Falcinelli, si chiede di acquisirle quale supplemento di indagine necessario alla conclusione del procedimento". La sensazione è che la vicenda possa essere destinata a chiudersi senza alcun provvedimento.