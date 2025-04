Strada chiusa, niente tasse: "Il commercio muore"

La strada chiusa per un crollo strutturale rappresenta sicuramente un problema ma sono le tempistiche incerte a alzare la polemica dei commercianti di via Bertoloni. Alimentate dai divieti di sosta per coloro che desiderano servirsi di offerte del centro. Sulla delicata situazione che si sta creando in pieno centro cittadino Confesercenti ha richiesto un incontro urgente all’amministrazione. L’associazione di categoria chiederà di venire incontro alle richieste delle attività produttive. A accendere il malumore è stata la decisione di destinare le aree carico e scarico che fino a poco tempo fa erano a servizio dell’intera cittadinanza per un periodo di sosta limitato a 30 minuti soltanto ai corrieri e commercianti muniti di apposito pass.

"Invece di concedere – spiegano i commercianti – la possibilità di un accesso semplificato con una sosta temporanea, come è sempre stato nel corso degli anni, si blinda e si preclude la sosta nel centro storico senza criterio spingendo la cittadinanza a cercare altrove beni e servizi. Siamo d’accordo nel preservare l’integrità della città tutta ma allora bisognerebbe evitarne il degrado". Faro puntato sul parcheggio di Porta Parma le cui condizioni a causa delle radici affioranti sono adatte a mezzi da attraersate del deserto più che a comuni automobili.

"Crediamo necessario – continuano – intervenire in tempi brevi a consentire una più facile fruibilità del centro cittadino. Sembra impossibile che l’amministrazione non veda la fatica che le attività del centro stanno facendo, come non vedere che nella sola tratta che va da Porta Romana a Porta Parma i fondi sfitti superano le 30 attività. Una triste tendenza che non sembra arrestarsi anche perchè non si intravedono idee concrete rapidamente concretizzabili che possano contribuire a una città che ha nei suoi cittadini e nelle sue attività, la principale ragione d’essere. Se viene a morire il commercio, viene a morire tutta al città".

Intanto Confesercenti in riferimento al cantiere presente nel tratto di strada di via Bertoloni che sta arrecando enormi disagi a tutta la cittadinanza e in particolare ai commercianti e artigiani che hanno visto ridursi enormemente il numero dei clienti chiederà al Comune di approvare con delibera l’abbattimento totale delle tasse comunali come indennizzo per le attività commerciali presenti nel tratto di strada sopra evidenziato. "Ci riferiamo nello specifico all’esenzione d’ufficio, per l’anno 2025 della Tari, al canone unico patrimoniale, Imu e Cosap".

Massimo Merluzzi