Storyteller e country alla Birreria

Giornata speciale, quella di oggi, per il Birrificio del Golfo. In un colpo solo, infatti, si celebreranno due appuntamenti: la seconda tappa del One shot beer festival, con la presentazione alle 19 della birra ’New England pale ale’ dedicata alla goletta Pandora (l’etichetta ispirata all’imbarcazione a due alberi abitualmente ormeggiata al Porto Mirabello, insieme alla flotta di gozzi recuperati e mantenuti dall’associazione), e i festeggiamenti per i 19 anni di attività, dalle 18. Alle 20 l’evento proseguirà con l’esibizione musicale e il reading dello storyteller Francesco Chinchinella proveniente da Recco e alle 21.30 sarà il momento delle sonorità country, folk e blues degli spezzini Game birds, che presenteranno i brani del disco ‘Local Fauna’, pubblicato a febbraio. A proposito della Pandora, l’equipaggio della goletta presenterà la storia dell’ammiraglia dell’associazione e le attività che vengono svolte a bordo: un racconto che nasce in Russia e che si ispira alle barche che solcavano i mari del Nord Europa nel Settecento.