Storico accordo Sanlorenzo-Sawa. Il gruppo del patron Perotti pronto ad acquisire Nautor Swan

Sanlorenzo e Sawa, società controllata da Leonardo Ferragamo, hanno sottoscritto un contratto vincolante che prevede la vendita da parte di Sawa e l`acquisto da parte di Sanlorenzo del gruppo Nautor Swan, attivo nella progettazione, costruzione, commercializzazione e refit di imbarcazioni a vela di alto lusso a marchio Swan, Maxi Swan e ClubSwan, nonché a motore con marchio Shadow e Arrow.

Post acquisizione, il gruppo Nautor Swan sarà guidato da Massimo Perotti, in qualità di ceo, e Giovanni Pomati, in qualità di co-ceo. Leonardo Ferragamo manterrà la carica di presidente di Nautor Swan. "L’heritage di Swan è riconosciuto in tutto il mondo ed è importante sviluppare questo patrimonio, sempre preservando la tradizione e l’esclusività del marchio, nel rispetto della competenza e dell’esperienza maturate negli anni da Nautor Swan", ha commentato Perotti, ceo di Sanlorenzo, che aggiunge: "L’unione dei marchi Sanlorenzo e Nautor Swan – ciascuno con una propria offerta esclusiva e limitata, rivolta al proprio club di connoisseurs, non in sovrapposizione tra loro – creerà un polo della nautica unico al mondo. Il meglio dello yachting a motore e a vela".

Nel dettaglio, la vendita del 100% delle quote del gruppo Nautor Swan sarà in due tranche: il 60% al primo closing, previsto nel breve periodo, per 48,5 milioni, equivalente al pro quota di un equity value concordato in 80,9 milioni, determinato sulla base di un enterprise value di 90,0 milioni e una posizione finanziaria netta adjusted al 31 dicembre 2023 pari a 9,1 milioni; il 40% al secondo closing, entro il 30 aprile 2028. Per ciascun closing, le parti hanno concordato il pagamento del prezzo per 2/3 cash e 1/3 in azioni attraverso aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservato a Sawa, salvo l’insorgere di difficoltà tecniche che ne impediscano l`esecuzione tempestivamente. Il prezzo di emissione delle azioni Sanlorenzo è valorizzato alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del mercato azionario nei 30 giorni di calendario precedenti al closing di riferimento. Il contratto è soggetto a condizioni sospensive in favore di Sanlorenzo per adempimenti di Sawa previsti tra la sottoscrizione del contratto e il primo closing.