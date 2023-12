Storia raccontata dallo sport. Via ai cinque appuntamenti con la Fondazione Ets

La Fondazione Ets Istituto Spezzino per la storia della Resistenza ha organizzato un corso di formazione per docenti di scuole secondarie di primo e secondo grado dal titolo ‘La storia del Novecento attraverso lo sport’ che prevede 5 lezioni. Obiettivo, fornire informazioni su alcuni passaggi significativi della storia del 900 analizzati attraverso la lente dello sport. Domani, al Centro di studi Memoria in rete in via Valle, primo incontro dal titolo ‘Campi e temi della storia dello sport’ destinato ai docenti, con relatore Alberto Molinari, collaboratore dell’Istituto storico di Modena e membro della Società italiana di Storia dello Sport (Siss). A seguire altre 4 lezioni nel 2024 in programma il 22 gennaio, 21 febbraio, 14 marzo e il 10 aprile.