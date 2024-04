Stop agli interventi sulle autostrade. Lavori fermi dal 24 aprile al 6 maggio

Autostrade libere da cantieri per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio. È quanto prevede il nuovo piano di alleggerimento dei cantieri autostradali sulla rete ligure, condiviso tra Regione Liguria, ministero dei Trasporti e concessionari autostradali. È stata confermata la progressiva sospensione dei cantieri più impattanti sulla viabilità, in particolare durante il periodo da ‘bollino rosso’ che va dal 24 aprile al 5 maggio. Come richiesto da Regione Liguria, sono in fase di valutazione ulteriori riaperture per gestire al meglio i flussi nei successivi fine settimana di maggio. È stata inoltre definita, laddove possibile, la rimozione dei cantieri non ancora terminati durante i weekend tra giugno e inizio luglio. Per quanto riguarda le tratte in concessione ad Autostrade per l’Italia, verranno rimossi tutti i cantieri impattanti su tutte le tratte dalla sera del 24 aprile alla mattina del 6 maggio, garantendo due corsie per senso di marcia per facilitare gli spostamenti. In questo periodo anche le chiusure notturne verranno alleggerite al massimo. Soltanto in A7 resterà attivo il cantiere del viadotto Balletto. Sull’A12 La Spezia–Sestri Levante proseguono le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria con parzializzazioni viarie di contenuta incidenza. Per la programmazione del tratto della A15 è invece previsto un tavolo di discussione dedicato.