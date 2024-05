Conducenti per noleggio gozzi

Le proposte di lavoro del Centro per l’impiego della i La Spezia: https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 DRIVER Società di noleggio mezzi elettrici in sharing ricerca addetto al riposizionamento e sostituzione batterie dei mezzi elettrici (scooter, monopattini) con guida furgone. Si richiede possesso patente B da almeno 12 mesi, buona conoscenza della città, disponibilità a lavorare su turni, week end e festivi. Preferibile esperienza come addetto alle consegne. Si offre contratto a tempo determinato di circa tre mesi con prospettiva di prosecuzione. Trentasei ore settimanali. Offerta 54950

3 COLLABORATORI Azienda di La spezia cerca 3 tirocinanti collaboratori in possesso di diploma di scuola superiore, spiccate doti di relazionarsi e lavorare in team. Orario di lavoro full time. Richiesto possesso patente B. Offerta 54912 1 FATTORINO Per azienda di commercio all’ingrosso e al dettaglio di parti e accessori auto si ricerca un fattorino addetto alle consegne sui territori della Spezia e provincia, Massa Carrara e provincia e zona Tigullio. Età massima 29 anni. Si offre tempo determinato dal lunedì al venerdì di 4 mesi circa, prorogabile. Orario 8-12 e 14-18. Zona Vezzano Ligure. Offerta 54936

2 CONDUCENTI GOZZO Società di noleggio imbarcazioni ricerca due persone in possesso di patente nautica per la guida di gozzi di lunghezza inferiore ai 10 metri. Le risorse dovranno condurre la clientela in tour turistici lungo le 5 terre partendo da Vernazza. Si richiede possesso di patente nautica, esperienza nella conduzione di imbarcazioni delle dimensioni sopra indicate, conoscenza della lingua inglese a livello intermedio. Contratto a tempo determinato stagionale orientativamente fino a fine ottobre. Zona Vernazza. Offerta 54926