Salt, i 50 anni che hanno cambiato la storia

Una giornata speciale per Salt e per tutti gli utenti della tratta autostradale Parma-La Spezia. Oggi infatti si celebra il primo mezzo secolo di storia della tratta autostradale A15 che mette in collegamento Parma e Spezia. Una arteria di 108 chilometri tra mare e monti che collegando Liguria, Toscana e Emilia-Romagna ha cambiato la storia del Paese. "In questi 50 anni – ha ricordato Daniele Buselli amministratore delegato Salt (nella foto) – il modo di viaggiare è mutato profondamente ed è nostro compito continuare a rispondere a questi cambiamenti con infrastrutture sicure, tecnologicamente sempre più avanzate e con servizi ancora più evoluti". Tutto è iniziato il 24 maggio 1975. Con l’apertura al traffico dell’ultimo tratto Montelungo–Pontremoli l’Italia ha completato una delle sue opere infrastrutturali più avveniristiche e significative del tempo. Un grande progetto ingegneristico–stradale ideato sul finire degli anni Cinquanta per rispondere alle crescenti esigenze del Paese di nuovi collegamenti necessari alla ripresa del dopoguerra, di cui l’automobile ne è stata uno dei simboli principali. "Con oltre 15 milioni di veicoli che percorrono ogni anno l’autostrada la A15 Parma – La Spezia non è solo un’infrastruttura indispensabile ma anche un esempio virtuoso di evoluzione a servizio della mobilità. Salt dal 2017 ha destinato oltre 813 milioni di euro di cui circa 167 milioni di euro per la manutenzione ordinaria dell’infrastruttura e circa 646 milioni di euro di investimenti finalizzati ad accrescerne il livello di sicurezza".