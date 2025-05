Fari puntati sul borgo di Fabiano. Dalla frana alle acque meteoriche. Il Pd incalza l’amministrazione

La frana per Fabiano alto, la regimazione delle acque meteoriche del borgo e la condizione dei suoi vecchi lavatoi pubblici. Sono questi gli oggetti all’ordine del giorno di, rispettivamente, due interrogazioni e un’interpellanza che i consiglieri dell’intero gruppo del Pd, dai banchi dell’opposizione, hanno rivolto, proprio questa mattina, al sindaco e alla giunta comunale per conoscere volontà d’intervento e sua tempistica al fine di "risolvere le problematiche poste dagli abitanti di via Sant’Andrea e di Fabiano alto, dando priorità a quelle che mettono in pericolo la pubblica incolumità".

Risalgono infatti – si legge nel primo documento firmato dai sette consiglieri Pd – al mese di novembre 2024 e al gennaio 2025, gli smottamenti e le frane con caduta massi sulla carreggiata di via Sant’Andrea che i residenti avrebbero più volte segnalato, anche attraverso un esposto alla Procura della Repubblica. Più precisamente, la richiesta è quella della manutenzione delle cunette stradali che regolano il deflusso delle acque meteoriche, una maggiore illuminazione di via Sant’Andrea e il posizionamento di nuovi guardrail. La seconda interrogazione pone invece l’accento sulla mancata regimazione di acque meteoriche "che, in presenza di particolari eventi meteo, provoca dalla strada Litoranea soprastante un deflusso imponente di acqua verso il centro abitato; nelle aree circostanti la chiesa di Sant’Andrea". Per questo, ritenendo necessario uno studio del fenomeno "per capirne la dinamica e attivare gli interventi necessari a ricondurlo alla normalità, evitando così disagi e rischi per la sicurezza delle persone" vengono interrogati sindaco e giunta affinché confermino la conoscenza dei fatti e comunichino le iniziative da mettere in atto.

La condizione di degrado dei vecchi lavatoi del quartiere è segnalata invece nell’interpellanza al sindaco e ne evidenzia la copertura "probabilmente in eternit", potenzialmente pericolosa per la salute pubblica. La richiesta al primo cittadino è quella quindi dell’accertamento, valutazione del rischio ed eventuale rimozione di questo materiale. Sempre all’amministrazione, viene chiesto di destinare risorse per il ripristino dei lavatoi pubblici, punto di riferimento della comunità di Fabiano.

Alma Martina Poggi