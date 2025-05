Musica on the road, Gambetta e Terra madre alla chiesa metodista

Un grande compositore e virtuoso della chitarra acustica per il nuovo concerto alla chiesa metodista. Con il suo ‘Terra madre’, oggi alle 17.30, arriva il noto chitarrista Beppe Gambetta, reduce dalle serate dell’Acoustic Night 25 al Teatro nazionale Ivo Chiesa di Genova e dove tornerà il 29 maggio prima di approdare negli Stati Uniti. Un musicista continuamente on the road, con la sua inseparabile manager/produttrice e compagna di vita Federica Calvino Prina. Il nuovo album di Gambetta ‘Terra Madre’ è una chiave musicale per aprire un mondo di racconti e sogni legati alle terre madri dagli infiniti itinerari possibili, e al grido di dolore e speranza che da esse si leva. Il lavoro è arricchito dalla partecipazione di ospiti di fama internazionale provenienti da diversi generi musicali. ‘Padri’ della musica acustica come l’icona del mandolino americano David Grisman, il pioniere della chitarra acustica Dan Crary e il celebre cantautore bluegrass e americana Tim O’Brien prestano il loro talento al progetto. Diverse dimensioni sono aggiunte dalla presenza del batterista/percussionista d’avanguardia newyorkese Joe Bonadio, del versatile armonicista jazz acustico Howard Levy e, dal mondo delle ‘Newgrass’ Jam Band, del popolarissimo bassista Travis Book. Un concetto centrale del nuovo cd è affermare il ‘diritto a sognare’, a cercare consolazione e rifugio da una realtà ostile e a volte brutale; non come pura fuga, ma come fonte di speranza che aiuta a sopravvivere e a trovare una motivazione positiva per andare avanti. Distribuito da Egea Music, il cd è disponibile anche su tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming. Oltre a ‘Terra Madre’, la prima traccia che dà il nome all’album, sono presenti ‘Ospedale San Giacomo’, ‘Siediti e scegli con te’, Per Poco o per Niente’, ‘Filo giallo scuro’, ‘Un panino’, ‘Il mio amore’’ e ‘Stagione di sospensione’. L’ingresso all’evento nella chiesa metodista, come consuetudine, è libero fino ad esaurimento posti.

m. magi